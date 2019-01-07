إصابة مهاجرين قبالة سواحل مالطا بالجفاف وآخرون يمتنعون عن الطعام

قال قبطان سفينة الإنقاذ "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة سي ووتش غير الحكومية، مساء أمس الأحد، إن بعض المهاجرين الـ 49 الذين علقوا في البحر قبالة مالطا توقفوا عن تناول الطعام بينما يخضع آخرون لعلاج من الجفاف.

وذكر آن- بول لانسل، في تصريحات هاتفية خلال مؤتمر صحفي في فاليتا، أن الوضع على متن السفينة أصبح لا يحتمل.

ولا يزال يتم تجاهل وضع المهاجرين دون أن توفر أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي ملاذًا لهم.

وانتشل نشطاء سفينة "سي ووتش" 32 شخصا في البحر قبل عيد الميلاد (كريسماس) بقليل، فيما انتشلت سفينة تديرها منظمة "سي آي" 17 شخصا آخرين في نهاية ديسمبر.

وقال القبطان إن السؤال لا ينبغي أن يكون ماهو طول الفترة الزمنية التي يمكن للمهاجرين أن يظلوا فيها على قيد الحياة في ظل هذا الوضع، ولكن إلى متى سوف تستمر معاناتهم.

وأكد: "لن نأخذهم إلى ليبيا".

وقالت جورجيا ليناردي، المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين إن السفينة في الوقت الحالي تحمل ضعف سعتها من الأشخاص، وقد تم وضع المهاجرين الذين تم إنقاذهم في غرفة واحدة.

وتدخل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول وقال: "أتقدم بنداء حار لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية، بأن يظهروا تضامنا ملموسا في التعامل مع هؤلاء الأشخاص".