حصل الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك، على جائزة «جولدن جلوب» لأفضل ممثل في فيلم درامي، عن دور فريدي ميركوري في فيلم "بوهميان رابسودي - Bohemian Rhapsody".

وبسعادة بالغة تسلم مالك الجائزة، التي اعتبرها شرفا كبيرا له، معبرا عن سعادته للتواجد ضمن الحاضرين، ووجه الشكر للقائمين على الفيلم الذي وصفهم بأنهم عائلته، كما شكر كتاب الفيلم لحرصهم على كتابة قصة بطل فرقة كوين الموسيقية.

شكر مالك أيضًا عائلته ووالدته المصرية على مساندتهما له، كما شكر فرقة كوين البريطانية، وأهدى الجائزة لبراين ماين عضو الفرقة، كما قدم شكرا خاصا للمغني الراحل فريدي ميركوري وأهداه الجائزة التي تسببت في سعادته مهديًا له قبلة.