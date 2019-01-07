أقباط الإسماعيلية يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية بعيد الميلاد الجديد، وتوافد أبناء الطائفة على كنائس المحافظة لحضور صلوات وقداس العيد.

شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية، حضور القداس والصلوات، مساء أمس الأحد.

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي، الكنيسة الأكبر بالمدينة ومقر الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، إجراءات أمنية كثيفة، ورفعت مديرية أمن الإسماعيلية من الإجراءات التأمينية إلى أقصى درجاتها، ودفعت بعناصر من الأمن المركزي، ومنعت توقف السيارات أمام الكنائس، وتحويل بعض المسارات المرورية بالشوارع التي تقع في نطاق الكنائس الكبرى، بالتنسيق مع إدارة مرور المحافظة ونشر قوات الحماية المدنية.

وأغُلقت الطرق المؤدية للكنائس بالحواجز وزودت مداخلها بالبوابات الإليكترونية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، والكلاب البوليسية المدربة، فيما تزينت قاعات وساحات الكنائس احتفالا بعيد الميلاد.

ووجه الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية التهنئة لجميع المصريين بالعام الجديد، مؤكدا أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان، ومصدر السلام فى العالم.

كما وجه الشكر لشرطة وجيش مصر الذين لا يدخرون جهدا في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، والتضحية فى سبيل ذلك بأرواحهم.