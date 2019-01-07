اليابان تفرض ضريبة على المسافرين لجذب السياح

بدأت اليابان في جمع مبلغ ألف ين (9.25 دولار) من ضريبة المغادرة اليوم الاثنين، من كل مسافر يغادر البلاد في محاولة لتمويل إجراءات لجذب المزيد من الزوار الأجانب في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد طوكيو 2020 وما بعدها.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية أنه سيتم فرض الضريبة الجديدة، التي تنطبق على السفر الجوي والبحري، على أجور النقل للركاب الذين اشتروا تذاكر من الإثنين فصاعدًا بصرف النظر عن جنسيتهم.

وسيتم إعفاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين وركاب الترانزيت الذين يغادرون اليابان خلال 24 ساعة من الوصول. كما لن تفرض الضريبة على من يغادرون بعد دخول البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية أو ظروف أخرى لا يمكن تجنبها.

كما سيتم تخصيص الدخل الضريبي بشكل رئيسي لثلاثة أغراض، وفقًا لسياسة الحكومة لتقدم خدمات سفر أكثر سلاسة وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول مناطق الجذب السياحي في البلاد، وتحسين مستويات رضا الزائرين من خلال تعزيز الموارد السياحية في المناطق الإقليمية مثل الثقافة المحلية والمناظر الطبيعية.

وتعد الضريبة أول ضريبة دائمة جديدة يتم إدخالها منذ دخول ضريبة قيمة الأراضي حيز التنفيذ في عام 1992. وفي السنة المالية 2019 ، تقدر الحكومة أن الإيرادات الناتجة عن ضريبة المغادرة سوف تصل إلى 50 مليار ين. وتعتزم استخدام الأموال في الغالب من أجل إدخال المزيد من بوابات التعرف على الوجه في المطارات والموانئ البحرية من أجل إجراءات هجرة أسرع وإتاحة مزيد من المعلومات بلغات متعددة في الممتلكات الثقافية والمنتزهات الوطنية.

وتمتعت اليابان بطفرة في العدد السنوي للسياح الوافدين في السنوات الأخيرة ، حيث تجاوزت 30 مليون سائح لأول مرة في عام 2018 وفقا لوكالة السياحة اليابانية.