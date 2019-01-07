تلميذ يفجر لعبة نارية داخل فصل دراسي جنوبي ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إصابة عدد من التلاميذ في مدرسة جنوبي البلاد إثر انفجار لعبة نارية.

وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة اليوم الاثنين، فإن مراهقا /15 عاما/ أشعل لعبة نارية داخل فصل دراسي بمدرسة ثانوية متخصصة بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة في مدينة كارلسروه أنه فيما يبدو أن اللعبة انفجرت قبل أن يتسنى للتلميذ قذفها خارج الفصل.

وتم نقل التلميذ المراهق إلى المستشفى، حيث يعاني من إصابات خطيرة في يده.

وبحسب المعلومات الأولية، فربما يفقد الصبي عدة أصابع إثر الحادث، ولكن ليست هناك خطورة على حياته.

وأضافت الشرطة أن 12 صبيا وفتاة من إجمالي 22 تلميذا بالفصل يعانون من صدمة صوتية، لافتة إلى أنه تم نقل تلميذة إلى المستشفى إثر الإصابة بمشكلات في العين.

وتجري الشرطة حاليا تحقيقا لمعرفة ما إذا كانت اللعبة النارية تندرج ضمن النوعيات المحظورة أم لا.