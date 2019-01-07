استطلاع: تقدم رئيس رومانيا بفارق كبير قبل انتخابات عام 2019



أظهر استطلاع للرأي أجرته محطة إذاعة (أوروبا أف إم) لصالح معهد استطلاعات الرأي (أي أم إيه أس) تقدم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس قبل الانتخابات الرئاسية بحصوله على نسبة 9و34 في المئة .

وكشفت نتائج هذا الاستطلاع، التي نشرتها وكالة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن كالين بوبيسكو تاريتشيانو، رئيس حزب تحالف الليبراليين والديمقراطيين (إيه إل دي)، سيحصد 9ر12 في المئة، بينما سيحصل رئيس الوزراء الروماني السابق فيكتور بونتا على 7ر12 في المئة من الأصوات.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم فى رومانيا ليفيو دراجنيا ،سيحل في المرتبة الرابعة بحصوله على 3ر5 في المئة من أصوات الناخبين.

وبينت نتائج الاستطلاع أن الحزب الليبرالي المعارض في رومانيا سيفوز في الانتخابات العامة بحصوله على نسبة 1ر17 في المئة، بينما سيأتي الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في المرتبة الثانية بنسبة 4ر16 في المئة، وهي نسبة تمثل تراجعا في شعبية الحزب الحاكم الذي كان قد حصل على 45 في المئة خلال الانتخابات العامة التي أجريت عام 2016.