هيئة ألمانية تكشف عن استجواب شهود في قضية الهجمات الإلكترونية



أعلنت الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم بألمانيا، عن أنها استجوبت العديد من الشهود في إطار التحقيقات الجارية بشأن الهجمات الإلكترونية الموسعة على ساسة ومشاهير وسرقة بياناتهم مؤخرا.

وجاء في بيان الهيئة -الذي نشرته على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الاثنين- أنه كان هناك شاهد في مدينة هايلبرون بولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا من بين هؤلاء الشهود.

وصرح متحدث باسم الادعاء العام بمدينة فرانكفورت، اليوم، بأنه تم تفتيش شقة شاهد في مدينة هايلبرون أمس الأحد.

وأضاف المتحدث: "المرحلة السرية للتحقيقات لا تزال مستمرة"، موضحا أنه لهذا السبب لا يمكن التصريح بأي معلومات أخرى حاليا.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم، تم البدء في إبلاغ الأشخاص الذين شملتهم عملية نشر البيانات المسروقة.

وكانت شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية وإذاعة "برلين-براندنبورج" أعلنت صباح اليوم الاثنين عن أنه تم شن حملة تفتيش على منزل شاب في مدينة هايلبرون على خلفية تسريب عدد هائل من البيانات الشخصية لساسة وشخصيات بارزة على الإنترنت، وأن الحملة جرت في صباح أمس الأحد، وصادرت الشرطة خلالها أجهزة تقنية.

وبحسب التقارير، فإن الشاب يبلغ من العمر 19 عاما، وسيمثل في إجراءات التحقيق كشاهد على سرقة البيانات.

وأكد الشاب لوسائل الإعلام عملية التفتيش.