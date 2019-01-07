أمين «الأمن القومي الإيراني» يكشف عن استعداد أمريكا للتفاوض مع بلاده



كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، بان مندوبين عن الولايات المتحدة لتقياه خلال زيارته الاخيرة إلى افغانستان ،و أعلنا استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران.

جاء ذلك في كلمة القاها شمخاني، اليوم الاثنين، خلال ملتقى "الدفاع والأمن في غرب اسيا" الدولي المنعقد في طهران،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وقال "إنه خلال زيارتي الإخيرة إلى افغانستان التقى بي مندوبان عن امريكا وقالا بان امريكا ترغب بالتفاوض معكم" ، ولكنه قال إن من الواضح أن إيران لن تتفاوض معهم لآن امريكا ناكثة للعهد وغير جديرة بالثقة ولا معنى للتفاوض معها.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني:"إن الاميركيين ومزعزعي الأمن لا سبيل أمامهم سوى الخروج من المنطقة، ليس فقط من سورية والعراق ولبنان، الذي خرجوا منه، بل أن يبدأوا خروجهم من الخليج الفارسي أيضا وسنكون نحن جنود هذه الاستراتيجية".

وتابع أن الاميركيين وبعد 17 عاما من التواجد العسكري في افغانستان يتحدثون الأن عن الخروج منها في الوقت الذي لم يحققوا ايا من عناصر استتباب الأمن فيها.

وأكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني بأن أمريكا لم يكن لها دور في دحر داعش في سورية، وأن استراتيجيتها فشلت فيها وهي تواجه الان تناقضات في شرق الفرات حيث أن هذه الظروف لا تجعل سبيلا أمام أمريكا سوى الخروج من المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الشهر الماضي، عن سحب قوات أمريكية من أفغانستان، كما أعلن عن انسحاب قواته من سوريا مبررا ذلك بهزيمة داعش ، غير أنه لم يحدد موعدا للانسحاب.