وزير الأوقاف: السيسي يشعر بكل مواطن مصري ويتمنى له حياة كريمة

قال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح يشعر بما يشعر به كل مواطن مصري، متابعًا: «أكد أن المواطن المصري هو البطل، وأنه يشعر به كإنسان، لهذا دعا إلى حياة كريمة».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء اليوم الاثنين، أن مبادرة حياة كريمة ليست الأولى من نوعها، موضحًا أن الرئيس كان قد دعا إلى دعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: «ده بُعد إنساني مهم جدًا ويصب في صالح الحياة الكريمة، وهذا جزء من اهتمام الرئيس بالمواطن المصري»، مشيرًا كذلك إلى برنامج تكافل وكرامة إلى جانب مشروع سكن كريم والذي تنفذه وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والأوقاف.

وأوضح أن وزارة الأوقاف تساهم بمبلغ يصل إلى نحو 100 مليون جنيه في مبادرة سكن كريم، عبر بروتوكول تعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن، مشيرًا كذلك إلى مساهمة الوزارة في الصندوق الخيري لدعم التعليم بـ 100 مليون جنيه فور إنهاء إجراءات التاسيس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الأربعاء الماضي، دعوة إلى مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.