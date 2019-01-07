تهنئة المحافظين للمسيحيين بعيد الميلاد المجيد

قدم عدد من المحافظين، أمس الأحد، التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ففي الإسكندرية، شهد المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوة مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامته الكنيسة القبطية المرقسية بالإسكندرية لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور نيافة الأنبا باڤلي أسقف الشباب وقطاع المنتزة نائبا عن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ونيافة الأنبا ايلاريون أفامينا أسقف غرب الإسكندرية، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف شرق الإسكندرية.

وفي كلمته، توجه المحافظ باسمه وباسم مواطني الإسكندرية بخالص التهنئة إلى الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معربا عن سعادته بوجوده وسط هذا الجمع الكريم، ومشاركته تلك الاحتفالات التي تدعونا جميعا إلى التعاون من أجل بناء بلدنا الغالية مصر ومدينتنا الجميلة الإسكندرية.

وأوضح قنصوة أن الإسكندرية هي مدينة المحبة والسلام والتسامح على مر العصور إذ احتضنت الثقافات والأطياف المختلفة وبنيت على أرضها العديد من الحضارات الإنسانية التي تكمل بعضها البعض.

واختتم المحافظ كلمته دعيا المولى عز وجل أن تظل مصر دائما رمزا للمحبة والسلام وأن يعمها مزيدا من الازدهار والاستقرار، وأن تكون الإسكندرية دائما منارة للحضارة والثقافة والمحبة والسلام.

وفي قنا، قدم المحافظ عبد الحميد الهجان التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة قنا.

وأعرب المحافظ عن خالص التهاني لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها ولجميع أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، مؤكدا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة لدى الشعب المصري.. مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى رسالة للعالم أجمع في الوحدة الوطنية والسلام بافتتاحه مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء أمس، متمنيا أن يعيد الله تلك الأيام والمناسبات السعيدة على شعب مصر بالخير والبركات ودوام التقدم والازدهار.

كما أعرب الأنبا شاروبيم عن خالص شكره للمحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم.. وقال "إننا شعب واحد وأمة واحدة نعيش ونحتفل سويا بأعيادنا الإسلامية والمسيحية"، مؤكدا على روح المحبة والود التي تربط المصريين في كل المناسبات القومية والوطنية والدينية بما يبعث الألفة والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

وفي محافظة بني سويف، شهد المحافظ هاني عبد الجابر قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين.

وفي محافظة السويس، قام المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، يرافقه اللواء رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد جاد مدير الامن بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بكنيسة الانبا أنطونيوس وكنيسة الراعي الصالح بحي السويس وكنيسة العذراء مريم بشارع صدقي بحي الاربعين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ السويس إن مصر كلها تحتفل اليوم بهذه المناسبة والتي يتزامن فيها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي المنيا، قدم المحافظ اللواء قاسم حسين التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ورافقه - خلال جولته مساء اليوم التي شملت الكنائس والمطرانيات - اللواء محمد الخليصي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا ودكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد العقيد أكرم علي المستشار العسكري للمحافظة وعدد من نواب البرلمان وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وممثلين عن الأزهر الشريف.

كما زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانيه الأقباط الكاثوليك ، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأشار المحافظ إلى اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل مصر بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والأقباط درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق.

وفي بورسعيد، قام المحافظ اللواء عادل الغضبان، مساء اليوم الأحد ، بجولة شملت عددا من الكنائس لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد أن تواجدنا جميعا اليوم للاحتفال بالعيد يدل على الاستقرار والوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والتي تجمع جميع الأطياف تحت كيان واحد، وستظل دائماً مصر هي رمز المحبة و السماحة في جميع اﻷديان ونسيج وصفا واحدا رغم كيد الكائدين والحاقدين وان مصر ستظل محروسة الي يوم الدين.

وفي الأقصر، هنأ المحافظ المستشار مصطفى ألهم، مساء أمس الأحد، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكنائس الأقصر وتابع إجراءات التأمين بها، وكان برفقته اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي مرسى مطروح، قدم المحافظ اللواء مجدى الغرابلى التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بمدينة مرسى مطروح، يرافقه قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء صلاح الدين سرايا، ومدير الأمن اللواء هشام نصر، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

القى كلمة الوعظ الراهب القس بيجيمى الأنبا بولا، نائب الأنبا باخوميوس، قدم فيها الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على اهتمامه ورعايته للمصريين جميعا، وحرصه على أن يكونوا جميعا على قلب رجل واحد، وافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.