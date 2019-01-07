«أديب»: اهتمام السيسي بترسيخ الوطنية يؤكد أنه رئيس لكل المصريين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بترسيخ الوحدة الوطنية يؤكد أنه رئيسًا لكل المصريين.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، «الرئيس قدر بضمير مستريح يقول أنا رئيس كل المصريين، أنا موجود عشان تلبية احتياجاتك في الأمن والأمان والرزق والعبادة، هذا عملي وواجبي على الرغم من أنه عمل مرهق، ولكن أنا رئيس الجمهورية وموجود عشان أعمل ده».

وأشار إلى تهنئة وشكر بابا الفاتيكان للرئيس على افتتاح الكاتدرائية، معقبًا: «الناس برة في العالم بتسقفلك، وأنت جوه بتجلد نفسك في هري وأسئلة من نوعية يعني هي اتكلفت كام، وفايدتها إيه، الرئيس وهو داخل الكاتدرائية الناس بتحييه لأنه وفى بالوعد، ورقة الأقباط بيتلعب بيها من المتربصين لمصر في الخارج».

وأشاد بخروج قانون دور العبادة للنور بعد أن ظل سنوات طويلة يقاتل من أجل الخروج من الأدراج، متابعًا: «كان عشان تصلح دورة مياه لازم قرار جمهوري، مش بقول كده كتفضل مننا عليهم، ولكن ده حقهم لأنهم مواطنين مصريين».

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.