طاقم حكام أوروبي لمباراة بيراميدز والمصري

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كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم المصري، أنه جرى مخاطبة ثمانية اتحادات أوروبية من أجل ترشيح طاقم تحكيم لإدارة مباراة بيراميدز والمصري، المقررة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدورى المصري الممتاز.

وكان مسؤولو نادي بيراميدز قد سددوا 25 ألف دولار قيمة تكاليف استقدام طاقم أجنبي لإدارة مباراته أمام النادي المصري.

وقال رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري في تصريحات صحفية اليوم الاثنين :"ننتظر موافقة أحد الاتحادات الأوروبية التى تمت مخاطبتها، ومن ثم الإعلان عن طاقم تحكيم لقاء بيراميدز والمصري في المسابقة المحلية."