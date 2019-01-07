انتهى حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»، الذي انطلق في تمام الثالثة صباح اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، وانتهت فعالياته في السادسة والنصف صباحًا.

وتقدم الشروق تغطية شاملة لفعاليات الحفل الذي تنظمه رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية والأعمال السينمائية والتلفزيونية في نسخته الـ67، بفندق بيفرلي هيلتون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وقدمه كل من النجم الكوميدي آندي سامبيرج، والممثلة الكندية من أصل أسيوي ساندرا أوه.



القائمة الكاملة لجوائز «جولدن جلوب» 2019

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