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نائب الرئيس الصيني يشارك في منتدى (دافوس) بسويسرا أواخر الشهر الجاري

نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان"
نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان"
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 2:11 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 2:11 م

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أن نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي شان" سيزور سويسرا على رأس وفد خلال الفترة من 21 حتى 24 يناير الجاري، للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن مشاركة نائب الرئيس الصيني في منتدى دافوس تأتي بناء على دعوة من كل من رئيس سويسرا، ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي كلاوس شواب، مشيرا إلى أن شان سيلقي خطابا على هامش المنتدى، وسيلتقي مع شواب ومسؤولين آخرين خلال الزيارة.
وحول التقارير التي تحدثت عن لقاء نائب الرئيس الصيني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش منتدى دافوس، قال كانج" لا تتوفر أية معلومات بهذا الشأن".


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