المجتمعات العمرانية: تخصيص 4 قطع أراض لإقامة مناطق لوجيستية بالمدن العمرانية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 4 قطع أراضٍ بنظام البيع، لإقامة منطقة لوجيستية بمدن القاهرة الجديدة وبرج العرب الجديدة والسادات وقنا الجديدة.

وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية - في بيان لوزارة الإسكان اليوم - إن مجلس الإدارة وافق أيضاً - خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على تخصيص قطعة الأرض بالحي الرابع عشر بمنطقة الامتداد الجنوبي لمدينة بني سويف الجديدة لإقامة مشروع عمراني متكامل.

كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص أرض بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة أخميم الجديدة لإنشاء معهد عالٍ لنظم المعلومات المحاسبية، وذلك بنظام الشراء في ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة.