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الصين تحتج بشدة على إبحار سفينة عسكرية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

سفينة بحرية أمريكية
سفينة بحرية أمريكية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 2:01 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 2:01 م

أعلنت الصين اليوم الاثنين، أنها تقدمت باحتجاج شديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إبحار سفينة عسكرية أمريكية قرب جزر "باراسيل" في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة -" أرسلنا سفنا وطائرات عسكرية للتعرف على السفينة وتحذيرها، وتقدمت بكين باحتجاج شديد للجانب الأمريكي، لأن ما قامت به السفينة الأمريكية "انتهاك للقانون الصيني والدولي"، ونحث الولايات المتحدة الأمريكية على الكف فورا عن هذا النوع من الاستفزازات".
وعما إذا كان لهذه المسألة أي تأثير على المفاوضات التجارية الصينية الأمريكية المباشرة التي بدأت اليوم في بكين، قال كانج" إن حل القضايا الحالية بشكل ملائم بين الصين والولايات المتحدة أمر جيد للبلدين والعالم، ويتحمل الجانبان مسؤولية خلق مناخ جيد لتحقيق هذه الغاية".


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