

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار مصطفى مخلوف وبإشراف المحامى العام الأول للنيابات المستشار أحمد عز، حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ابنته.

وذكرت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشارعصام خليفة، رئيس نيابة الحوادث، أن المتهم اعتدى على ابنته بسبب محاولتها الهروب، ورغبتها الذهاب إلى والدتها فأراد الانتقام منها وقام بتقييدها وتعذيبها حتى فارقت الحياة.

واستمعت النيابة لشقيقة الطفلة التى أقرت فى أقوالها بأنه كان دائم التعدى عليها برضانا، مشيرة إلى أنها كانت لا تتحدث لأحد خشية منه، وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن كدمات وسحجات وتعذيب بأماكن متفرقة بجسدها، ثم أتبعها بضربة على رأسها بماسورة حديدية لم تتحملها الفتاة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغا بالعثور على جثة الطفلة "سلوى.ى"13 عاما، داخل شقتها، وفور انتقال قوة أمنية تبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى" 12 عاما، قررت أن والدها "ياسر.ر" مسجل خطر قام بتوثيقها، والتعدى عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها.

وكشفت تحريات المباحث أن الفتاة أبدت رغبتها فى زيارة والدتها المُطلقة، وعقب ذلك قام بفك قيدها ووضعها فى السرير وانصرف وعند عودة إيقاظها، اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدى عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى التوصل لمكان اختباء المتهم طرف أحد أقاربه بالبحيرة، وأسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر تخلصه من الأداة المستخدمة فى التعدى على ابنته بإلقائها بالطريق العام.