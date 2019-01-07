حصلت الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية كارول بيرنت على أول جائزة إنجاز خاصة بالأعمال التلفزيونية في تاريخ جوائز "جولد جلوب"، بعد إطلاق اسمها على الجائزة للأعوام القادمة.

تمنح هذه الجائزة لمن يحقق أعلى إنجازا في تاريخ العمل التلفزيوني، وتسلمتها بيرنت في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ76، بعد أن فازت بخمسة جوائز جولدن جلوب سابقة عن تميزها في البرامج التلفزيونية.

شكرت بيرنت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية على التكريم، وتحدثت عن أسباب دخولها عالم الفن وقدرتها على تحقيق حلمها بالظهور على الشاشة والتأثير في المشاهدين ومحاولة إدخال السرور على قلوبهم.

وتعد كارول بيرنت أيقونة وأسطورة في العمل الإعلامي، وهي ممثلة ومغنية وكاتبة أمريكية تبلغ من العمر 85 عاما، قدمت العديد من الأدوار الكوميدية، وحققت شهرة واسعة عن طريق برنامجها التلفزيوني الترفيهي " The Carol Burnett Show"، الذي استمر عرضه لفترة طويلة.