اللجنة التنسيقية بالسودان تعتمد تشكيل مفوضيتي الانتخابات ومكافحة الفساد

اعتمدت اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالسودان، في اجتماعها مساء أمس الأحد برئاسة الرئيس عمر البشير، ترشيحات أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شئون الأحزاب السياسية بواقع 9 أعضاء لكل منهما، على أن يدفع رئيس الجمهورية للبرلمان بأسماء المرشحين للموافقة عليها.

وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشارة جمعة، في تصريح صحفي، إن اللجنة وافقت أيضا على تشكيل مفوضية مكافحة الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية ورئيس اللجنة المختصة بالبرلمان.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا ناقشت الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي من خلال تقرير اللجنة الخاصة بذلك.

وأضاف أن الاجتماع أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتي الانتخابات باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وأكد أن أي حديث خلاف ذلك تهديد للأمن الوطني ومرفوض، منوها بأن الاجتماع ناقش قضية السلام واجتماع المجلس الأعلى للسلام.