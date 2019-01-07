إخلاء قنصلية الأرجنتين في سيدني بعد العثور على مسحوق أبيض

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أفادت وسائل إعلام استرالية محلية بأنه تم العثور على مسحوق أبيض مثير للريبة داخل طرد أرسل إلى قنصلية الأرجنتين في سيدني ما أدى إلى إخلاء المبنى اليوم الاثنين.

وتوجه أفراد من إدارة مكافحة الحرائق والإنقاذ، من بينهم من يرتدي سترات المواد الخطرة، إلى القنصلية الأرجنتينية صباح اليوم الاثنين، وفقا لشبكة (تشانيل ناين) الإخبارية.

وقالت متحدثة باسم ادارة مكافحة الحرائق والإنقاذ في نيو ساوث ويلز، للقناة الاخبارية إن الاختبارات الأولية أثبتت عدم خطورة هذه المادة.

وصرح مايكل كورليس، مسؤول إسعاف، للصحفيين بأن المسعفين الطبيين قيموا سبعة أشخاص وثبت "عد تعرضهم" لأي سموم ولا يحتاجون إلى رعاية طبية.

وتم تسليم عينة من المسحوق الذي كان موضوعا في حقيبة بلاستيكية شفافة إلى الشرطة لاجراء اختبارات عليها مرة أخرى.

وعاد الموظفون إلى ممارسة أعمالهم مرة أخرى في مبنى القنصلية .