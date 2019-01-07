الجابون تعلن القبض على ضباط الجيش المسؤولين عن محاولة الانقلاب

أعلنت الحكومة في الجابون، اليوم الاثنين القبض، على خمسة جنود بعد محاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد، فيما أدانت فرنسا والاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن القائد المزعوم للمؤامرة وأربعة من فرقته تم احتجازهم، ونقلت عن متحدث حكومي قوله إن الوضع تحت السيطرة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جاي برتراند مابانجو إن الجنود الشباب الضالعين في الانقلاب الفاشل لم يكن لديهم دعم واسع بين بقية الجيش، ووصفهم بـ"مجموعة من المهرجين".

وعرض مقطع فيديو متداول عبر الانترنت جنود مسلحين وهم يقولون إنهم سيطروا على محطة إذاعة ويدعون المواطنين إلى الانتفاض.

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى على تويتر، لم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من التحقق منها بشكل مستقل، دبابات في الشوارع وأصوات طلقات نارية.

وكان رئيس الجابون علي بونجو – الذي تحكم عائلته البلاد منذ 50 عاما - قد تولى السلطة عام 2009، وهو موجود خارج البلاد منذ أكثر من شهرين. وتردد أنه أصيب بسكتة دماغية في أكتوبر ويتلقى العلاج في المغرب.