السياحة تضع خطة لتشجيع الاتجاه لترويج مصر كمقصد سياحى أخضر فى 2019

83 فندقا بإجمالى 20 ألف غرفة حصلت على النجمة الخضراء حتى الآن



انتهت وزارة السياحة من وضع خطة لتشجيع التحول التدريجى نحو السياحة الخضراء خلال العام المقبل 2019 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تشجع الاتجاه الى تطبيق السياحة الخضراء.

وأكدت الوزارة أن السياحة الخضراء تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية كالطاقة والمياه والتعامل المسئول مع ادارة المخلفات والحفاظ على الثروة الطبيعية لزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الاقتصادية دون الاضرار بالبيئة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تقوم به الوزارة حاليا يؤكد على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحى بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، مضيفة أنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي.

وقال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشأت الفندقية، إن عدد الفنادق المشاركة ببرنامج النجمة الخضراء يبلغ 83 فندق طاقتها الاستيعابية ما يقرب من 20 ألف غرفة أي 8.5% من إجمالي الأعضاء بغرفة المنشآت الفندقية؛ وهذه الفنادق موجودة في القاهرة والعين السخنة وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.

وأضاف فوزى أن برنامج النجمة الخضراء هو برنامج قومي ذات علامة تجارية معترف بها من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) ويهدف لتحفيز القطاع الفندقي للتحول للسياحة المستدامة من خلال رفع الكفاءة في استخدام المياه والطاقة وتدوير المخلفات مما يؤدى للحد من الاستهلاك وما يحققه ذلك من مردود اقتصادي إيجابي على المنشأة الفندقية

وأشار إلى أن ذلك يعتبر أحد المكونات الفاعلة للتسويق تمهيدا للترويج لمصر كمقصد سياحي أخضر، مع الوضع في الاعتبار أن هناك عدد من المنظمين الدوليين للرحلات السياحية العاملة في مصر قد بدأت في تحديد نسبة من رحلاتها لمقاصد خضراء.