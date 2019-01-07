مقتل 2 من عمال المناجم في حادث جديد بشمال شرق الهند

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن اثنين على الاقل من عمال المناجم، لقيا حتفهما بسبب سقوط صخور عليهما، عندما كانا يحاولان استخراج الفحم من منجم يعمل بصورة غير قانونية في ولاية ميجالايا بشمال شرق الهند.



ومن جانبه، قال فيدريك دوبث وهو أحد المسؤولين في المنطقة، إن الشرطة كانت قد بدأت عمليات البحث في المنجم الواقع بمنطقة إيست جاينتيا هيلز بولاية ميجالايا، بعد أن تواصل أقارب عمال المناجم مع السلطات ليشكون من فقدانهم، حيث تم أمس الاحد العثور على جثتين في المنجم الضيق.



ويأتي الحادث في الوقت الذي لم تحقق فيه عمليات إنقاذ 15 رجلا محاصرين منذ 25 يوما في منجم آخر تم حفره بطريقة غير قانونية في المنطقة نفسها – هو منجم "رات-هول" - سوى تقدم محدود.



ويشار إلى أن "رات-هول" تعني (حفرة الفئران)، نظرا لأنه يتم حفر مجموعة من الحفر الصغيرة التي تشبه حفر الفئران بأدوات بدائية للوصول إلى الفحم بداخله.



ويشار إلى أن عمليات إجلاء العمال المحاصرين، قد أعيقت بسبب مشاكل تقنية في المضخات ذات القوة العالية المستخدمة لتصريف المياه من المنجم.