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الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين الحوثيين بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم

عدن - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:29 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:29 ص

اتهمت الحكومة اليمنية الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران بالالتفاف على اتفاقات ستوكهولم التي تم إعلانها في الـ 13 من ديسمبر الماضي.

وأكدت الحكومة اليمنية وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، في اجتماع لها بالعاصمة المؤقتة اليمنية عدن استمرار المليشيا في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي إضافة إلى انتهاكاتها لكافة الحقوق والحريات ومسلسل القتل والتنكيل للشعب اليمني.

وجدد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك التأكيد ثبات موقف الشرعية نحو السلام الدائم والشامل والعادل تحت المرجعيات المتفق عليها إقليميًا ودوليًا.


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