خالد الجندي: ما فعله الشهيد مصطفى عبيد مذكور في سورة الحج

أشاد الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالعمل الرائع الذي قام به الشهيد الرائد مصطفى عبيد ضابط المفرقعات الذي ضحى بحياته للحفاظ على مئات الأرواح في حادث مدينة نصر الإرهابي.

وقال في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، إن مافعله الشهيد ذكر في القرآن الكريم في سورة الحج، مستشهدًا بقول الله تعالي: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من ينصره»، متابعًا: «في هذه الآية ذكر الله أن من يحمي بيوت الله سواء الكنيسة أو المسجد أو حتى المعبد ينصر الله، والله ينصره».

وأوضح أنه لولا الإيجابية التي بادر بها المسجد لإنقاذ الكنيسة، لوقع مئات الضحايا في الحادث الإرهابي الذي كان يستهدف الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين وإحداث فتنة ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معقبًا: «يجب أخذ عبرة من الشخص اللي مات وضحي بحياته وهو عنده أسرة وطموح في سبيل الوطن».

وتابع: «الشهيد اللي مات ده كان محبوب من كل الناس، وبشهادة الجميع أخلاقه ليست موجودة في هذا الزمان، قمة في الأدب والسماحة والتدين، لدرجة زميله الرائد هيثم عهدي، صديقه مات من الكمد حزننًا عليه مات حزننًا عليه، شيء لا يحدث في الأساطير أو الأعمال الدرامية التى تقدم في الوقت الحالي».

واستشهد الرائد مصطفى عبيد، ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين أمام كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.