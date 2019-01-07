روسيا تعتزم السماح لوكالة وادا بالاطلاع على بيانات معملية

قال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي اليوم الإثنين، إنه سيكون بإمكان محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات(وادا) الاطلاع على بيانات مختبر موسكو مكافحات المنشطات .

وأضاف كولوبكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، بأنه من المقرر أن يصل محققو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى موسكو يوم الأربعاء.

وتسعى روسيا إلى استعادة الثقة في نظامها لمكافحة المنشطات ،بعد أن تلطخت سمعتها في مختلف الفعاليات الرياضية الدولية على خلفية ظهور مزاعم تعاطي منشطات على نطاق واسع بين كبار الرياضيين الروس.

وقد اضطر العديد من الرياضيين الروس للتخلي عن الميداليات التي فازوا بها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014 ، والتي استضافتها روسيا ، وسط مزاعم استخدام الأدوية التي تحسن من أداء اللاعبين.

كانت وكالة وادا قد اتخذت قرارا مثيرا للجدل برفع الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في سبتمبر الماضي، بناء على شرطين، كان من بينهما الحصول على حق الوصول للبيانات الخاصة بمختبر موسكو، بحلول 31 ديسمبر 2018.

وغادر وفد من وادا، موسكو 21 من الشهر الماضي بعدما لم تمكنه السلطات الروسية من الحصول على بيانات من مختبر موسكو ،أعلنت وادا مطلع الشهر الجاري أنها لن تقوم بزيارة أخرى لروسيا، مشيرة إلى أن الموعد النهائي للحصول على البيانات وهو 31 ديسمبر الماضي قد انقضي دون الحصول عليها.