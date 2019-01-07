أقباط جنوب سيناء يتوافدون على الكنائس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

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توافد العشرات من أقباط مدينة الطور علي كنيسة موسي النبي بحي الأمل بمحافظة جنوب سيناء، لحضور القداس الذي ترأسه الأنبا مينا سعد كاهن الكنيسة وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة الطور.

كما حرص السائحون من مختلف جنسيات العالم علي حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السمائيين بشرم الشيخ والذي ترأسه لأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية إضافة إلي توافد أقباط مدينة شرم لحضور القداس .

وكثفت قوات الشرطة تواجدها بمحيط الكنائس وشددت إجراءات التفتيش للوافدين علي الكنائس وتفعيل البوابات الكترونية فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط الكنائس ومراقبة جميع الشوارع المؤدية إليها بكاميرات المراقبة.

كما تواجدت عناصر الشرطة النسائية لفحص المترددات علي الكنائس كما فرضت إدارة المرور كردونًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات في الوقت الذي تجوب فيه عدد من الدوريات كافة شوارع المدن لفرض السيطرة الأمنية.