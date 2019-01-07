خطاب عاطفي لساندرا أوه مقدمة حفل «جولدن جلوب»

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قدمت الممثلة الكندية من أصل أسيوي ساندا أوه خطابا عاطفيا في مقدمتها لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ76، التي يختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، ويقام الآن بفندق بيفرلي هيلتون.

وقالت أوه أنها وافقت على تقديم حفل هذا العام للتغلب على مخاوفها، وأن تكون مشاركة في هذه اللحظة التاريخية والتغيير الذي يطرأ كونها أول ممثلة من أصل أسيوي تقدم الجولدن جلوب وتترشح لجائزة أفضل ممثلة.

ويقام الآن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ76، التي يختارها أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، بفندق بيفرلي هيلتون.

ويقدم الحفل كل من النجم الكوميدي آندي سامبيرج، والممثلة الكندية من أصل أسيوي ساندرا أوه.