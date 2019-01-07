مسؤولون حكوميون بالجابون: ضبط المتمردين الذين حاولوا الانقلاب على السلطة

أفاد مسؤولون حكوميون في الجابون بأنه تم القبض على المتمردين الذي حاولوا تنظيم انقلاب ضد رئيس البلاد على بونجو، على حد قولهم.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى انتشار تقارير تفيد بوجود اشتباكات قرب محطة الإذاعة الوطنية بوسط العاصمة ليبرفيل، والتي كان عدد من ضباط الجيش قد سيطروا عليها في وقت سابق من صباح اليوم، وأعلنوا بيانا قالوا فيه "إنه تم السيطرة على السلطة وتشكيل مجلس وطني بهدف استعادة الديمقراطية".

جدير بالذكر أن الحالة الصحية للرئيس الجابوني علي بونجو محط جدال منذ إصابته بسكتة دماغية في أكتوبر الماضي، وكان قد بث كلمة مسجلة له في بداية العام الجاري قبل أيام هدف منها إلى إنهاء الشائعات حول سوء حالته الصحية.