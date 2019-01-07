مصادر الطاقة المتجددة تتساوى لأول مرة مع الفحم في إنتاج الكهرباء بألمانيا

أشارت تقديرات خبراء في ألمانيا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تمكنت لأول مرة من تحقيق أول تساو لها مع الفحم البني والحجري في إنتاج الكهرباء في البلاد في العام الماضي.

وأوضح مركز "اجورا" البحثي المعني بالتحول في مجال الطاقة أن نسبة الكهرباء المستخرجة من الرياح والشمس والمصادر المتجددة الأخرى وصلت في 2018 إلى 2ر35% من إجمالي كمية الكهرباء التي تم إنتاجها، وهي نفس النسبة المستخرجة من الفحم.

وارتفعت حصة المصادر المتجددة في استهلاك الكهرباء إلى 2ر38% بما يزيد قليلا عن حصة الإنتاج لأن ألمانيا كانت صدرت كهرباء في العام الماضي.

ويرجع السبب في هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع كمية الكهرباء المستخرجة من هذه المصادر مع حدوث تراجع ملحوظ أيضا في إنتاج الكهرباء من الفحم الحجري، فيما وصف الخبراء تراجع إنتاج الكهرباء من الفحم البني بأنها " هامشي".

ومن المنتظر أن يتم نشر التقرير الخاص بالتحول في مجال الطاقة عن العام الماضي، غدا الاثنين، وقد حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، ويشير التقرير إلى انخفاض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في العام الماضي بشكل قوي على نحو مفاجئ، وبالتحديد بمقدار يزيد عن 50 مليون طن أو بنسبة 7ر5%.

وتهدف ألمانيا إلى تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2020.

ويرجع انخفاض الانبعاثات الكربونية في العام الماضي بالدرجة الأولى إلى اعتدال أحوال الطقس في الشتاء وإلى حدوث انخفاض طفيف في مستوى الإنتاج لدى قطاعات صناعة تعتمد على الطاقة بشكل كثيف بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الديزل والبنزين.

وحذر باتريك جرايشن، مدير مركز اجورا من إمكانية تضييع هذا التطور الإيجابي بسبب الشتاء المقبل البارد وبسبب تغييرات اقتصادية صغيرة.