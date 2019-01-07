القبض على إرهابي بالعاصمة العراقية بغداد

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، القبض على إرهابي، وتحرير مختطفة واعتقال خاطفها بمناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد.

وذكر المركز، في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء في (سيطرة الصقور)، صادر بحقه مذكرة ضبط في قضايا إرهابية، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق"، مضيفا أن "مفارز المديرية وبالتنسيق مع مكتب مكافحة (إجرام المنصور) تمكنت من تحرير مختطفة وسط العاصمة، وألقت القبض على خاطفها وإحالته إلى الجهات المختصة، كما تمكنت المفارز من إلقاء القبض على العديد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من بغداد".