أوكرانيا تطالب بتدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد روسيا

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قال مسؤول أوكراني بارز، إن بلاده ترغب في أن تدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان احتجاز روسيا مؤخرا للعديد من السفن البحرية الأوكرانية.

وذكر نائب وزير العدل الأوكراني، إيفان ليششينا، أن أوكرانيا "تطالب أن تعترف المحكمة بحقيقة انتهاك الاتحاد الروسي لحقوق 24 بحارا أوكرانيا خلال هجوم غير شرعي".

وقال ليششينا في منشور على صفحته على موقع فيسبوك، إن الحكومة الأوكرانية قدمت بلاغا بشأن هذه القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومقرها ستراسبورج بفرنسا اليوم الاثنين.

وتطالب أوكرانيا، بالإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين. وتزعم السلطات الروسية إن البحارة عبروا بشكل غير شرعي إلى المياه الإقليمية الروسية.