«تواضروس» عن الشهيد مصطفى عبيد: نصلي كي يعزي الله أسرته وأحبائه

علق قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، على استشهاد الرائد مصطفى عبيد، ضابط المفرقعات أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت أمام كنيسة أبو سيفين، قائلًا: «نتذكر الأحباء الذين قدموا دماءهم على أرض مصر».

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في قداس عيد الميلاد المجيد، والذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء اليوم الأحد: «نصلي من أجل أسرة شهيد الشرطة الرائد مصطفى عبيد، الذي قدم دماءه بالأمس، ونصلي أن يمنح الله كل العزاء لأسرته وأحبائه، ونصلي لكل المصابين كي يعطيهم الله نعمة الشفاء».

وتابع: «نصلي كي تحيا بلادنا دائمًا في تقدم، وأن تحيا متقدمة وسط الأمم، حتى نفتخر بمصرنا الحبية في كل أمة، ونصلي لجميع المسؤولين الذين يحملون مسؤولية هذا الوطن كل في مجاله».

وانطلقت، مساء الأحد، فعاليات افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفلسطيني، محمود عباس، وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

واستشهد الرائد مصطفى عبيد، ضابط بإدارة مفرقعات القاهرة أثناء تعامله مع عبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين أمام كنيسة أبوسيفين بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.