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كنيسة ألمانية تحول دون ترحيل شاب إيراني

زولينجن (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 7:59 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 7:59 م

حالت كنيسة بروتستانتية غربي ألمانيا دون الترحيل المخطط لشاب إيراني.

وأعلنت الكنيسة البروتستانتية اللوثرية، اليوم الاثنين، أن الشاب طلب اللجوء الكنسي لديها قبل عشرة أشهر، موضحة أن الشاب المسيحي مهدد بالاضطهاد في إيران.

ودعت الكنيسة لصلاة في الصباح الباكر كرد فعل على موعد الترحيل المعلن للشاب الساعة الخامسة صباح اليوم.

وذكرت متحدثة باسم السلطات المحلية لدائرة وزل بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا أن قس الكنيسة منع أفراد مكتب شؤون الأجانب المعني بترحيل الشاب من دخول الكنيسة استنادا إلى قانون يكفل له الحق في ذلك، موضحة أن الشاب الإيراني لم يرغب في الخروج طواعية، وأشارت إلى أن محاولة الترحيل التالية لن يتم الإعلان عنها مسبقا.

ومن جانبها تستند هيئة شؤون الأجانب بالمدينة إلى قاعدة دبلن في ترحيل هذا الشاب؛ حيث جاء الشاب الإيراني إلى أوروبا بتأشيرة دخول إلى فرنسا، وبذلك تكون فرنسا أول بلد أوروبي يدخله، ومن ثم يجب أن تكون السلطات الفرنسية هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

وأوضحت الهيئة أنه كان مقررا بناء على ذلك ترحيله إلى فرنسا وليس إلى إيران.

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