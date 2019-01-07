دراسة بريطانية : أصحاب الشعر الأشقر الأكثر تعقيدا جينيا في العالم



في واحدة من أكبر الدراسات من نوعها في المملكة المتحدة، أجرى فريق من العلماء في وحدة علم الوراثة البشرية التابعة لمجلس البحوث الطبية، في بريطانيا، بتحليل الحمض النووي لـ39 ألف و397 امرأة شقراء ورجل من أصل أوروبي.



وبحسب ديلي ميل البريطانية، فقد أظهرت الدراسة أن أصحاب الشعر الأشقر من الإناث والرجال هم الأكثر تعقيدا جينيا عن باقي البشر في العالم، ممن يمتلكون شعورا بنية أو سوداء أو حتي حمراء، في نتيجة أبهرت العلماء بكثير مما كانوا يظنون.



وكشفت الدراسة أن الشعر الأشقر الحقيقي يتكون من 200 نوع وراثي، بينما الشعر البني يتكون من 60 نوع فقط، وأن 12.7% من النساء، و9.9% من الرجال، يمتلكون شعرا أشقرا خالصا.



فسرت الدراسة سبب ندرة من يمتلكون الشعر الأشقر، بأنه يتطلب بنية وراثية معقدة وأن هذا لا يتمتع به الكثيرون.



وتستند الدراسة لإحدى النظريات، التي تقول إن الشعر الأشقر تطور في نهاية العصر الجليدي، عندما كان عدد الإناث يفوق عدد الذكور بكثير.