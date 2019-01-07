حلمي النمنم عن خطاب تواضروس وشيخ الأزهر: مشهد غير مسبوق في التاريخ

علق الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على إلقاء كل من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كلمة في الكاتدرائية والمسجد أمس خلال احتفالية افتتاحهما، قائلًا: «مشهد غير مسبوق في التاريخ».

وأضاف في لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه لأول مرة في التاريخ يقف شيخ الأزهر والذي يعد إمامًا للمسلمين في العالم، ويلقي كلمة في كاتدرائية، وكذلك البابا تواضروس والذي يعادل شخصية بابا الفاتيكان ويلقى كلمة في مسجد.

وتابع: «عرفنا في ثورة 1919 أن بعض المشايخ والقساوسة ذهبوا في بعض المساجد والكنائس ليلقوا خطب حماسية في المصريين، ولكن لما يكون المتحدث البابا والإمام الأكبر ده حدث تاريخي، خاصة في وجود الرئيسين المصري والفلسطيني، ويستمعون للكلمة ده معناها كبير جدًا ودرس مهم وشيء بديع بكل المقاييس».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأحد، افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبادل «الطيب»، و«تواضروس»، إلقاء كلمة في المسجد والكنيسة عند افتتاحهما، كما ألقى الرئيس كلمة قبيل بدء قداس عيد الميلاد.