زعيم الحوثيين يؤكد أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق مشاورات السويد

أكد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الأحد، على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق مشاورات السويد، والبدء في تنفيذ الخطوات المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء الحوثي بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفث، حسب ما أفاد بيان لمحمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين.

كما أكد عبد الملك خلال اللقاء، على أهمية صرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقا لما قد تم الاتفاق عليه.

وأشار عبدالملك إلى العراقيل والإعاقات والخروقات التي تواجه اتفاق ستوكهولم "من قبل أطراف تحالف العدوان (قوات التحالف العربي)".

واستنكر عبد الملك ما وصفه بالـ "التباطؤ والمماطلة" في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها.

كما جرى الحديث خلال اللقاء حول الاستعدادات اللازمة للجولة القادمة من المشاورات، والتحضير لها والتهيئة اللازمة لما يؤدي الى عقد حوار سياسي ناجح يسوده الجدية والحرص على تحقيق السلام وانهاء الحرب.

وكان المبعوث الأممي قد وصل أول أمس السبت إلى صنعاء للقاء مسؤولي الحوثيين، ولجنة مراقبة وقف إطلاق النار، برئاسة الجنرال الهولندي، بارتيك كاميرت.

واختتمت مشاورات السلام اليمنية في السويد في 13 ديسمبر الماضي، بعد أن تم الإعلان عن اتفاق الأطراف المتصارعة حول ملف تبادل الأسرى والمعتقلين وحل الوضع المتأزم في الحديدة، وذلك عن طريق انسحاب جميع الأطراف واستبدالها بقوات محلية أخرى، إلى جانب ملف محافظة تعز اليمنية.

وحتى اليوم لم تحرز الأطراف اليمنية المتصارعة تقدما ملموس حول تطبيق تلك الاتفاقات، وسط تبادل الاتهامات فيما بينها بشأن "محاولة إفشال اتفاق السويد وارتكاب الخروقات".