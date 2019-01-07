بعد زواجه من ملكة جمال روسية قبل نحو شهرين، تنحى السلطان محمد الخامس، سلطان ماليزيا عن العرش، ليصبح بذلك أول سلطان ماليزي يتنحى عن العرش قبل انقضاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

بحسب بيان أصدره القصر الملكي، في ماليزيا، ونقلته وكالة رويترز يسري تنحي محمد الخامس بشكل فوري ولم يعلق مسئولي القصر على قرار التنحي، أو يدلوا بأي أسباب، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى علاقة التنحي بزواجه من ملكة الجمال الروسية أوكسانا فويفودينا قبل أقل من شهرين.

عن السلطان

وبحسب موقع إندونسيا اليوم، فإن محمد الخامس هو السلطان الأصغر سنًا على الإطلاق للبلاد، إذ تولى حكم ماليزيا في سن الـ48 عامًا قبل عامين، وهو محب للحياة يهوى سباق السيارات.

ورث السلطان محمد الخامس العرش في عام 2016 بناءًا على النظام الدوري المعمول به في ماليزيا منذ استقلالها عند بريطانيا في العام 1957، ليكون بذلك تاسع حكام الولايات الماليزية ذات الأغلبية المسلمة، كما يعد الرئيس الإسمي للجيش، والإمام الرمزي للمسلمين، بحسب وكالة رويترز.

من يخلف السلطان على عرش ماليزيا

توجد تسع أسر ملكية لماليزيا تتناوب الجلوس على العرش، أما اختيار السلطان القادم يقرره تصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

زواج ثم إجازة فتنحي

يأتي تنحي السلطان بعد أسبوع واحد من استئنافه لمهامه بعد أن حصل على إجازة مرضية لمدة شهرين عقب زواجه، في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وكما أن تنحيه من دون أسباب جاء بعد أقل من شهرين من تسليط الأضواء على زواجه بملكة جمال روسيا السابقة، فبجسب وكالة الأنباء الروسية عقد السلطان قرانه على أوكسانا فويفودينا، في 22 نوفمبر، في ضاحية روبلوفكا الروسية في حفل أسطوري شهدته العاصمة الروسية موسكو.

حفل إسلامي وحجاب

أوكسانا، ابنة الـ25 عام، والتي نالت لقب ملكة جمال موسكو في العام 2015، اعتنقت الإسلام في إبريل الماضي، بحسب وكالة سكاي نيوز.

وعملت فويفودينا إبنة الطبيب الروسي، كعارضة أزياء سابقًا بحسب جريدة الديلي ميل البريطانية.

شهد حفل زواجها بالسلطان محمد الخامس ملامح إسلامية، إذ خلا من المشروبات الكحولية، وارتدى الملك الزي التراثي التقليدي لماليزيا، فيما تزينت العروس بفستان أبيض.

وبعدما ِأثار حفل زواجهما مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الداخل الماليزي، والعالم، وظهرت أوكسانا عقب زواجهما برفقة السلطان مرتدية حجاب إسلامي.

لم تتمكن من تولي العرش

لم تتمكن ملكة الجمال الروسية من أن تصبح ملكة لماليزيا، بموجب القانون الماليزي، الذي ينص على ألا تحمل أية سيدة هذا اللقب من دون أن تكون من أصول ماليزية، بحسب ما نقله إندونسيا اليوم.

الأسرة الملكية لم تعلق على الزواج

ولم تصدر العائلة المالكة أي تعليق رسمي على زواج السلطان، رغم التبريكات والتهاني التي ذهبت للسلطان من قبل الشعب الماليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يعلق أحد على التنحي

ولم يعلق أحد من العائلة المالكة على قرار التنحي، كما لم يرد مسؤلو القصر على طلبات الحصول على أي تعليق عن أسباب التنحي المفاجيء والذي أتى بعد عامين فقط من تولي السلطان.