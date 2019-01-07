سما المصري تهنئ السيسي وشيخ الأزهر بعيد الميلاد: هنوا بعض فالأيام زائلة

الأكثر قراءة
والدة الطبيبة المقتولة ذبحا: «ابنتي شهيدة.. وهتدخل الجنة بأولادها الأبرياء»
عبد الحفيظ: الأهلي قد يخسر الدوري.. ولكن
الشيخ سعد يكشف لـ«الشروق» تفاصيل اكتشاف قنبلة كنيسة العذارء بمدينة نصر
شاهد عيان على انفجار «أبو سيفين»: طالب أزهري أنقذ أرواح المواطنين بعدما اكتشف الواقعة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
أرسلت الفنانة سما المصري برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضرس الثاني، بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.
وقالت "سما" في البرقية: "أهنئ سيادتكم بعيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة 2019، كما أهنئ سيادتكم بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية.. مع أرق الأمنيات للشعب المصري بدوام الصحة والسلام والعافية والترابط.. كل عام وكل مصر بخير.. هنوا بعض فالأيام زائلة".
View this post on Instagram
اول مره ابعت برقيه....قمت اليوم بارسال برقيه تهنئه بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد لرئيس الجمهوريه/الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمها 227756965 وايضا لشيخ الأزهر الشيخ /احمد الطيب رقمها 227756964 ولقداسه البابا/ تواضروس الثاني رقمها 227756963...نص البرقية كالاتي:اهنئ سيادتكم بعيد الميلاد المجيد والسنه الميلاديه الجديده2019 كما اهنئ سيادتكم بافتتاح مسجد/الفتاح العليم وكاتدرائيه/المسيح بالعاصمه الاداريه ...مع ارق الامنيات للشعب المصري بدوام الصحه والسلام والعافيه والترابط...كل عام وكل مصر بخير....هناوا بعض فالايام زائله.....
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jan 7, 2019 at 2:45am PST
اول مره ابعت برقيه....قمت اليوم بارسال برقيه تهنئه بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد لرئيس الجمهوريه/الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمها 227756965 وايضا لشيخ الأزهر الشيخ /احمد الطيب رقمها 227756964 ولقداسه البابا/ تواضروس الثاني رقمها 227756963...نص البرقية كالاتي:اهنئ سيادتكم بعيد الميلاد المجيد والسنه الميلاديه الجديده2019 كما اهنئ سيادتكم بافتتاح مسجد/الفتاح العليم وكاتدرائيه/المسيح بالعاصمه الاداريه ...مع ارق الامنيات للشعب المصري بدوام الصحه والسلام والعافيه والترابط...كل عام وكل مصر بخير....هناوا بعض فالايام زائله.....
A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jan 7, 2019 at 2:45am PST