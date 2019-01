سما المصري تهنئ السيسي وشيخ الأزهر بعيد الميلاد: هنوا بعض فالأيام زائلة

View this post on Instagram

اول مره ابعت برقيه....قمت اليوم بارسال برقيه تهنئه بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد لرئيس الجمهوريه/الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمها 227756965 وايضا لشيخ الأزهر الشيخ /احمد الطيب رقمها 227756964 ولقداسه البابا/ تواضروس الثاني رقمها 227756963...نص البرقية كالاتي:اهنئ سيادتكم بعيد الميلاد المجيد والسنه الميلاديه الجديده2019 كما اهنئ سيادتكم بافتتاح مسجد/الفتاح العليم وكاتدرائيه/المسيح بالعاصمه الاداريه ...مع ارق الامنيات للشعب المصري بدوام الصحه والسلام والعافيه والترابط...كل عام وكل مصر بخير....هناوا بعض فالايام زائله.....