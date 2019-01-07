سما المصري تهنئ السيسي وشيخ الأزهر بعيد الميلاد: هنوا بعض فالأيام زائلة

أرسلت الفنانة سما المصري برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضرس الثاني، بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وقالت "سما" في البرقية: "أهنئ سيادتكم بعيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية الجديدة 2019، كما أهنئ سيادتكم بافتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية.. مع أرق الأمنيات للشعب المصري بدوام الصحة والسلام والعافية والترابط.. كل عام وكل مصر بخير.. هنوا بعض فالأيام زائلة".