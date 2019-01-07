فؤاد بدراوي الوفد يزور الأنبا بولا لتقديم التهاني بعيد الميلاد في طنطا

زار فؤاد بدراوى سكرتير عام الوفد بصحبة محمد المسيرى عضو الهيئة العليا السابق، الأنبا بولا ‏‏بمطرانية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس‏؛ من أجل تقديم خالص التهنئة إلى الشعب المصرى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وخالص التهنئة الى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد بدراوى أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح لا يقتصر فقط على الأخوة المسيحيين بل إن الشعب المصرى كله يحتفل بهذه المناسبة، موضحًا أن الوفد سيظل دائما مدافعا عن الوحدة الوطنية كثابت من ثوابت الوفد.

من جانبه، أبدى الأنبا بولا سعادة بهذه الزيارة، موضحًا أن حزب الوفد مكانه الطبيعي بين أبناء الشعب المصري.