«أكوا مان» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث

احتفظ فيلم الحركة والمغامرة ”الرجل المائي“ (أكوا مان) بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 30.7 مليون دولار.
وجاء فيلم الرعب الجديد ”غرفة الهروب“ (إسكيب روم) في المركز الثاني محققا 18 مليون دولار.
والفيلم بطولة تايلر لابيني وديبوره آن وول ومن إخراج آدم روبيتيل.
وتراجع الفيلم الموسيقي ”عودة ماري بوبينز“ (ماري بوبينز ريتيرنز) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 15.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة إيميلي بلنت ولين مانويل ميراندا وميريل ستريب وإيميلي مورتيمير ومن إخراج روب مارشال.
واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا 13 مليون دولار.
أخرج الفيلم بوب بيرسكيتي وبيتر رامسي وقام بالأداء الصوتي شاميك مور وجيك جونسون وهيلي شتيفيلد.
وتراجع فيلم الخيال العلمي ”النحلة الطنانة“ (بامبلبي) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة هيلي ستاينفيلد وجون سينا ومن إخراج ترافيس نايت.