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حصد فيلم "كتاب أخضر- Green Book" جائزة جولدن جلوب أفضل فيلم موسيقي / كوميدي خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بكاليفورنيا.



فاز كتاب أخضر بعد منافسة قوية مع أفلام (عودة ماري بوبينز، فايس، المفضلة، كريزي ريتس ايشان).