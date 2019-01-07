الإثنين 7 يناير 2019 7:35 ص القاهرة القاهرة 7.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟
النتـائـج تصويت

«جولدن جلوب».. «Green Book» يحصد جائزة أفضل فيلم كوميدي

نجلاء سليمان
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:02 ص | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 6:02 ص

حصد فيلم "كتاب أخضر- Green Book" جائزة جولدن جلوب أفضل فيلم موسيقي / كوميدي خلال حفل توزيع الجوائز المقام حاليا بكاليفورنيا.

فاز كتاب أخضر بعد منافسة قوية مع أفلام (عودة ماري بوبينز، فايس، المفضلة، كريزي ريتس ايشان).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك