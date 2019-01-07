حسين الشحات يكشف أول كواليس يومه الأول بالأهلي ونصيحة عبدالحفيظ

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،إنه لم يصدق نفسه بعد إتمام صفقة انتقاله إلى القلعة الحمراء، وشعوره لم يتغير حتى بعد تواجده اليوم في التتش لخوض أول مران مع الفريق.

وأضاف الشحات: «نعم، إنه حلم كبير وفي النهاية تحقق، ولم أصدق نفسي، وأنا متواجد في التتش، فقد كانت رغبتي منذ سنوات طويلة أن أرتدي قميص الأهلي، وأدافع عن ألوانه لإسعاد جماهيره العاشقة للكيان».

وأوضح أن يومه الأول داخل الأهلي كان مميزًا منذ البداية، مؤكدًا أنه حرص على التقاط الصور التذكارية مع دولاب البطولات الذي يبقى بمثابة حافز قوي؛ من أجل العمل على زيادة حصيلة النادي من الألقاب المحلية والإفريقية.

وأشار إلى أنه اجتمع مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الذي أسدى له بعض النصائح، وقدم له التهنئة على انضمامه رسميًا إلى الفريق، وأعرب له عن آماله في أن يساعد زملاءه لتحقيق الانتصارات؛ من أجل حصد البطولات، مشيدا بالترحاب الشديد من الجهاز الفني بالكامل وزملائه اللاعبين الذين ارتبط معهم بصداقات وعلاقات قوية.