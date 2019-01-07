مصرع طفل تحت عجلات القطار بسوهاج

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لقى طفل مصرعه بعد أن دهسه القطار رقم 159، أثناء قيامه باللعب أمام منزله المجاور لشريط السكك الحديدية بناحية السمطا بالبلينا.

وتلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا يفيد باصطدام قطار بطفل بناحية السمطا بدائرة المركز.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بالمركز، وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "يوسف. ط" 3 سنوات يقيم بناحية السمطا بدائرة المركز، أمام منزله المجاور لشريط السكة الحديد اصطدم به القطار رقم 159 أسوان/ القاهرة، مما أسفر عنه وفاته.

تم نقل الجثة للمستشفى المركزي، وبسؤال عمه أكد الواقعة، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود إصابات هرسية بالجمجمة وكسر بها، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.