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الشرطة الأفغانية تحبط محاولة لتفجير مسجد غربي البلاد

(د ب أ
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 12:29 م

تمكنت قوات الشرطة الأفغانية من إحباط محاولة لمسلحين مناهضين للحكومة، لتفجير مسجد يقع في إقليم هيرات غربي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" عن وزارة الداخلية الافغانية قولها، اليوم الاثنين، إن المسلحين كانوا يحاولون تفجير عبوتين ناسفتين داخل مسجد يقع في منطقة أدراسان، إلا أن قوات الشرطة الوطنية اكتشفت المتفجرات وأبطلت مفعولها، بمساعدة السكان المحليين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن "الإرهابيين المجرمين لا يحترمون حتى الأماكن المقدسة، كجزء من أنشطتهم ضد الإسلام والإنسانية."

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان، على مسألة التخطيط للقيام بتفجير حتى الآن.


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