بالصور- اكتشفي لون الـ«Blush» لإطلالة ناعمة في الشتاء

فرضت بعض الألوان نفسها على خريطة الألوان لموضة خريف وشتاء 2019.

فرأينا لون شجر الخريف والأزرق البحري والرمادي الفاتح والأزرق السماوي والبيج الزبدي والنبيتي الداكن.

قد يعتقد الكثيرون أن الشتاء يرتبط فقط بارتداء الألوان الترابية والدافئة، لكن جاء خبراء الموضة وكسروا هذه القاعدة، فأصبحت هناك الكثير من ألوان الملابس الفاتحة التي فرضت نفسها على خريطة موضة الشتاء.

من بين هذه الألوان لون يجمع بين الوردي الناعم والطوبي يطلق عليه الBlush فهو من الألوان المميزة غير التقليدية في الشتاء.

ننصحك في الشتاء باقتناء ولو قطعة واحدة في ملابسك من اللون الـBlush، فهو يسهل تنسيقه مع الكثير من الألوان كالرمادي والأسود والأبيض الأبيض والكافيه والكحلي والأزرق والنبيتي الداكن.

إليكِ أكثر من إطلالة لتنسيق لون الـBlush مع ملابسك الشتوية هذا الموسم..