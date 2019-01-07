المصري يتعاقد مع مهاجم الداخلية

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أتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع حسين رجب مهاجم منتخب مصر الأوليمبي ونادي الداخلية، وذلك بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحصل المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي الداخلية والذي كان قد انضم له مطلع هذا الموسم قادما من فريق مصر المقاصة الذي تألق معه اللاعب خلال الفترة التي شهدت تولي الكابتن إيهاب جلال المدير الفني الحالي مهام الإدارة الفنية للفريق الفيومي.

هذا ومن المقرر أن ينضم اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة لصفوف معسكر المصري بالإسماعيلية استعدادا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.