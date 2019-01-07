ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2 % على خلفية مكاسب البورصات الأوروبية

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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين على خلفية المكاسب القوية في بورصة وول ستريت والبورصات الأوروبية.

وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 01ر477 نقطة، أو 44ر2%، ليصل إلى 97ر20038 نقطة، وذلك بعدما تراجع بنسبة 26ر2 % الجمعة الماضية.

أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 81ر2 % ليسجل 53ر1512 نقطة.

وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت الجمعة الماضية على خلفية بيانات التوظيف القوية وتصريحات جيرومي باويل رئيس بنك الاحتياط الاتحادي .

وقال باويل إن البنك المركزي " على استعداد لتعديل السياسة سريعا وبمرونة" إذا كان الأمر ضروريا.

وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 29ر3%، كما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 26ر4%.