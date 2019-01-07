ارتفاع الأسهم اليابانية بأكثر من 2 % على خلفية مكاسب البورصات الأوروبية

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين على خلفية المكاسب القوية في بورصة وول ستريت والبورصات الأوروبية.
وزاد مؤشر نيكي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 01ر477 نقطة، أو 44ر2%، ليصل إلى 97ر20038 نقطة، وذلك بعدما تراجع بنسبة 26ر2 % الجمعة الماضية.
أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 81ر2 % ليسجل 53ر1512 نقطة.
وكانت الأسهم الأمريكية قد ارتفعت الجمعة الماضية على خلفية بيانات التوظيف القوية وتصريحات جيرومي باويل رئيس بنك الاحتياط الاتحادي .
وقال باويل إن البنك المركزي " على استعداد لتعديل السياسة سريعا وبمرونة" إذا كان الأمر ضروريا.
وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 29ر3%، كما ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 26ر4%.