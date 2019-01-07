القبض على عامل لقيامه بالتنقيب عن الآثار بسوهاج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمركز شرطة طهطا من ضبط عامل بعد اتهامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بناحية بني حرب بدائرة المركز.

وتلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله بناحية بني حرب بدائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز، وتم ضبط المدعو "السيد. ح" 79 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية، بمنزله وتبين وجود حفره بقطر 2 متر وعمق 10 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب وعدد "2" موتور مياه، وعدد "3" جركن مفتوح لسحب الأتربة، وعدد"3" كوريك، بالإضافة إلى سلم خشبي.

وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه، وقرر بأنه يقوم بحفر بئر صرف صحي.

تم إخطار هيئة الآثار لاتخاذ اللازم، كما تم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.