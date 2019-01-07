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وكالة فلسطينية: وزير الزراعة الإسرائيلي يؤدي شعائر تلمودية بالمسجد الأقصى

القدس - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 7 يناير 2019 - 4:07 م | آخر تحديث : الإثنين 7 يناير 2019 - 4:07 م

أفاد تقرير فلسطيني، اليوم الاثنين، باقتحام وزير الزراعة بالحكومة الإسرائيلية "يوري أرئيل" المسجد الأقصى على رأس مجموعة تضم 18 عنصرا من غُلاة المستوطنين المتطرفين، برفقة حراسة معززة ومشددة من قوات خاصة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم، أن الوزير "أرئيل" أدى شعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة (بين باب الأسباط والمُصلى المرواني).

وحسب الوكالة، توزعت أعداد المُقتحمين للمسجد الأقصى من باب المغاربة اليوم، وبلغت 50 مستوطنا، و15 من طلبة المعاهد التلمودية، برفقة 40 عنصرا من شرطة الاحتلال، و6 عناصر من مخابراته.

وطبقا للوكالة، استبقت قوات إسرائيلية "اقتحامات" المستوطنين صباح اليوم، بتمشيط المنطقة التي عادة ما يمر بها المستوطنون في جولاتهم الاستفزازية، في حين شددت إجراءاتها بحق المصلين.


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